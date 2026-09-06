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Resumen

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Un grupo de militares de Nepal rescatan a un trabajador chino de un túnel de Upper Trishuli-1, en Rasuwa, Nepal. Foto: EFE/NEPAL ARMY
Un grupo de militares de Nepal rescatan a un trabajador chino de un túnel de Upper Trishuli-1, en Rasuwa, Nepal. Foto: EFE/NEPAL ARMY
Por Agencia EFE

“En cuanto veía la luz, gritaba. Gritaba lo más fuerte que podía, con todas mis fuerzas, pero probablemente no me oyeron”, relató Lu Haitao, un ciudadano chino que llegó a dar todo por perdido antes de ser rescatado con vida el sábado, tras pasar once días atrapado en el túnel de una hidroeléctrica arrasada por las riadas en Nepal.

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