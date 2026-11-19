Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, aseguraron este jueves que comparten el compromiso de “impulsar la reforma” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que gane “eficacia”, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral en Shenzhen (sureste de China).

El objetivo es que la organización “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

Los líderes de las tres principales potencias nucleares del mundo calificaron de “histórica” la inédita reunión trilateral que celebraron en la megalópolis suroriental china de Shenzhen tras la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi, Trump y Putin coincidieron en “su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

El primero de los puntos de la declaración conjunta que emitieron, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es el compromiso de “impulsar la reforma” de la institución internacional para que “responda con más eficacia” a los desafíos globales.

Asimismo, el texto reclama que cualquier modificación a la ONU tenga por objetivo garantizar que esta “cumpla con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales”.

Tras ello, Xi, Trump y Putin indicaron que “planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países”.

Los mandatarios destacaron la importancia de garantizar “un flujo estable de energía” ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.