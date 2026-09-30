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Resumen

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El soldado de primera clase James Hawkins, de la Policía Militar de los Estados Unidos, mantiene su posición frente a un cartel en la ciudad norteña de Tikrit, Irak, el 22 de diciembre de 2003.(EFE/EPA/KIM LUDBROOK).
El soldado de primera clase James Hawkins, de la Policía Militar de los Estados Unidos, mantiene su posición frente a un cartel en la ciudad norteña de Tikrit, Irak, el 22 de diciembre de 2003.(EFE/EPA/KIM LUDBROOK).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Después de más de dos décadas de guerras, operaciones militares y de lucha contra los yihadistas del Estado Islámico, Estados Unidos completó su retirada de Irak, dejando un país muy distinto al que invadió en el 2003. La salida de los últimos soldados estadounidenses abre una nueva etapa para Bagdad, que deberá asumir plenamente su seguridad mientras enfrenta desafíos internos y una creciente influencia de Irán en su entorno político y militar.

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