Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras

Escucha la noticia
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras rarasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó el martes la Casa Blanca.
El acuerdo se produce en momentos en que Washington intenta impulsar el acceso a esos elementos clave para industrias como la tecnología o la defensa, mientras China, su principal proveedor, ha endurecido las restricciones a su exportación.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Trump y Takaichi acuerdan llevar la relación de Japón y EE.UU. a “una nueva era dorada”
El objetivo del pacto con Tokio es “ayudar a ambos países a lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro”, según un comunicado del gobierno estadounidense.
Estados Unidos y Japón “identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos”, dice el texto.
Los dos países “pretenden movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado”, añade.
Este mes, Beijing anunció restricciones drásticas a la industria de las tierras raras, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicar aranceles del 100% a los bienes chinos como represalia.
Durante su gira por Asia, el magnate republicano y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, firmaron un acuerdo comercial que también impulsa el acceso de Estados Unidos a minerales críticos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Al menos tres muertos en Jamaica por los preparativos ante el paso del huracán Melissa
- Maduro suspende acuerdos de gas con Trinidad y Tobago ante “amenaza” de primera ministra a Venezuela
- Huracán Melissa EN VIVO | Trayectoria, dónde y cuándo tocará tierra el ciclón de categoría 5 que pone en alerta a Jamaica
- El papa León XIV recibió a representantes del Señor de los Milagros en el Vaticano
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Consulta la efemérides del 27 de octubre
Contenido sugerido
Contenido GEC