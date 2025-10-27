La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una ceremonia de firma en la Casa de Huéspedes de Estado de Akasaka en Tokio, el 28 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a una ceremonia de firma en la Casa de Huéspedes de Estado de Akasaka en Tokio, el 28 de octubre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras

Estados Unidos y Japón firman un acuerdo para garantizar el suministro de tierras raras

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

y firmaron durante la visita del presidente a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos y tierras raras, informó el martes la Casa Blanca.

El acuerdo se produce en momentos en que Washington intenta impulsar el acceso a esos elementos clave para industrias como la tecnología o la defensa, mientras China, su principal proveedor, ha endurecido las restricciones a su exportación.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump y Takaichi acuerdan llevar la relación de Japón y EE.UU. a “una nueva era dorada”

El objetivo del pacto con Tokio es “ayudar a ambos países a lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro”, según un comunicado del gobierno estadounidense.

Estados Unidos y Japónidentificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, incluidos productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos”, dice el texto.

Los dos países “pretenden movilizar el apoyo del gobierno y del sector privado”, añade.

Este mes, Beijing anunció restricciones drásticas a la industria de las tierras raras, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicar aranceles del 100% a los bienes chinos como represalia.

Durante su gira por Asia, el magnate republicano y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, firmaron un acuerdo comercial que también impulsa el acceso de Estados Unidos a minerales críticos.

VIDEO RECOMENDADO

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC