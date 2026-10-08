icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El estrecho de Ormuz ha registrado este mes su pico anual de ataques por semana a buques que navegaban por sus aguas, provocando que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera un 27 % desde el máximo alcanzado durante la guerra de Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.