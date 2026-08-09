icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pasajeros caminan bajo un panel de salidas en la estación de tren de Ningbo, ya que la mayoría de los trenes fueron cancelados debido a la proximidad del tifón Dolphin el 9 de agosto de 2026. (Foto de Rebecca BAILEY / AFP)
Pasajeros caminan bajo un panel de salidas en la estación de tren de Ningbo, ya que la mayoría de los trenes fueron cancelados debido a la proximidad del tifón Dolphin el 9 de agosto de 2026. (Foto de Rebecca BAILEY / AFP)
Por Agencia EFE

El tifón Dolphin, que los últimos días descargó fuertes lluvias y vientos en la isla japonesa de Okinawa, tocó tierra este domingo en la costa este de China, donde provocó la anulación de unos 1.500 vuelos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.