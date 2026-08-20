icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El fundador del grupo Evergrande Xu Jiayin (también conocido como Hui Ka Yan). Foto: EFE/EPA/WU HONG
El fundador del grupo Evergrande Xu Jiayin (también conocido como Hui Ka Yan). Foto: EFE/EPA/WU HONG
/ WU HONG
Por Agencia EFE

El fundador del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jiayin, fue condenado hoy en primera instancia a cadena perpetua y a entregar todos sus bienes al ser declarado culpable de diversos delitos como falsear información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos o desfalco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: