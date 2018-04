Facebook: la cámara que se perdió más de 2 años en el mar y regresó a su dueña

La nueva versión del mensaje en la botella que se lleva el mar es la cámara que se pierde tras una aventura. Ese fue el caso de Serina Tsubakihara es una estudiante universitaria japonesa de tercer año que extravió su cámara de fotos y tras más de dos años de ello fue hallada en Taiwán. Se reencontraron gracias a un post de Facebook.

Un grupo de escolares fue a limpiar una playa de Taiwán. Un niño de 11 años se topó con un extraño objeto cubierto de percebes. Se lo llevó a su profesora Park Lee para decidir qué hacer con su hallazgo.

Tras una inspección más cercana se supo que se trataba de una cámara digital Canon G12 metida de forma segura dentro de una carcasa para submarinismo. Decidieron investigar más. "Cuando abrí la carcasa impermeable, encontré una cámara que aún podía ser usada. Creo que no es realmente bueno, pero hemos confirmado los datos de la foto para captar la información del dueño. La última foto fue tomada el 7 de septiembre de 2015", detalla la maestra en Facebook.

Tras una discusión ética, los alumnos y la profesora decidieron inspeccionar todas las fotografías que traía la cámara y buscar a su dueño. "Mirar las fotos en la cámara de alguien, parece una actividad poco ética", escribió la maestra en Facebook. "Pero como resultado de un debate en el aula, decidimos que sí podíamos ver las fotos, ¿habría alguna pista que pueda ayudarnos a encontrar al dueño de la cámara?", añade en su post.

Fue así que la profesora compartió una extensa publicación en Facebook con las fotografías que halló en la cámara y algunas otras de sus alumnos. El post no tardó en dar la vuelta al mundo logrando llegar a los ojos de la dueña.

"No lo podía creer (...) Me sorprendí cuando mis amigos me avisaron y me enviaron el mensaje de Facebook con las fotos", dijo Tsubakihara a la BBC.

Ella había perdido la cámara en 2015, durante sus vacaciones en la isla de Ishigaki, Japón, ubicada a unos 250 kilómetros al este de Taiwán. "Yo estaba buceando y perdí la cámara cuando un amigo se quedó sin aire y necesitaba mi ayuda", narró a la BBC.