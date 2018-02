Japón cuenta con una nueva cafetería donde los clientes pueden disfrutar de un buen café preparado y servido por un robot. Éste ya se ha vuelto famoso en Facebook y los clientes buscan tomarse fotos con él.



El robot, llamado Sawyer, debutó esta semana en Henna Cafe, en el distrito empresarial y comercial Shibuya, en el centro de Tokio. El nombre de la tienda en japonés significa "café extraño".



El robot de un solo brazo escanea el boleto de compra de una máquina expendedora y saluda a los clientes.



"¿Le gustaría un delicioso café?", pregunta el barista en un tono apagado mientras su pantalla muestra un par de ojos caricaturescos. "Yo puedo preparar un mejor café que los humanos de por aquí".



El barista robotizado muele los granos de café, llena un filtro y vierte agua caliente en un vaso de papel para hasta cinco personas al mismo tiempo. Una taza de café cuesta 320 yenes (tres dólares) y su elaboración toma un par de minutos. La página de Facebook de la cafetería publicó una imagen de Sawyer.

Sawyer también es capaz de operar una máquina automatizada para otras seis bebidas calientes, incluyendo cappuccino, chocolate y té verde con leche.



Los clientes, muchos de ellos hombres jóvenes, toman fotografías con sus smartphones mientras esperan formados ser atendidos y las publican en Facebook.



El operador de la cafetería, la agencia de viajes H.I.S. Co., indicó que los robots pueden incrementar la productividad al tiempo que entretienen a los clientes.



"Un punto esencial es aumentar la productividad", declaró Masataka Tamaki, gerente general de planeación corporativa de H.I.S. Agregó que solo se necesita una persona para supervisar la cafetería, en comparación con la necesidad de tener varias personas en una cafetería convencional, por lo que puede ofrecer un café de mejor calidad a un precio razonable.



Fuente: AP