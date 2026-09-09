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El ferry M/V June Aster que se incendió frente a las costas de Palawan, el 9 de septiembre de 2026. (Guardia Costera de Filipinas (PCG) / AFP)
El ferry M/V June Aster que se incendió frente a las costas de Palawan, el 9 de septiembre de 2026. (Guardia Costera de Filipinas (PCG) / AFP)
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Por Agencia AFP

Al menos cinco personas murieron y 87 están desaparecidas tras un incendio cerca de una zona turística en la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, informó el jueves la guardia costera.

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