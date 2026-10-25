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Resumen

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Meghan Markle, duquesa de Sussex, participa en la caminata Scar Tree Walk en Melbourne el 16 de abril de 2026. (Foto de Jonathan Brady / AFP).
Meghan Markle, duquesa de Sussex, participa en la caminata Scar Tree Walk en Melbourne el 16 de abril de 2026. (Foto de Jonathan Brady / AFP).
/ JONATHAN BRADY
Por Agencia AFP

La policía de Filipinas investiga una computadora portátil encontrada en la casa donde vivió el padre de Meghan Markle con imágenes de abusos de niños, informó el ministro del Interior.

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