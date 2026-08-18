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La policía se congrega en la Universidad Ateneo de Zamboanga, en Filipinas, tras un tiroteo ocurrido en la institución el 18 de agosto de 2026. (Foto de Gabriel Vince PALLALOS / AFP).
La policía se congrega en la Universidad Ateneo de Zamboanga, en Filipinas, tras un tiroteo ocurrido en la institución el 18 de agosto de 2026. (Foto de Gabriel Vince PALLALOS / AFP).
/ GABRIEL VINCE PALLALOS
Por Agencia EFE

Un adolescente de Filipinas retransmitió este martes en directo cómo disparaba contra estudiantes y profesores dentro de un colegio en la ciudad sureña de Zamboanga, causando la muerte de un menor e hiriendo a otros antes de quitarse la vida, en un nuevo episodio de violencia escolar que ha avivado debates sobre el uso de armas y de redes sociales en el país.

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