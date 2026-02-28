Resumen

“Era un infierno en la Tierra”. Duncan Okindo viajó desde Nairobi, en Kenia a Bangkok, la capital tailandesa, con la esperanza de trabajar en un ‘call center’. Nunca imaginó que terminaría en Myanmar encerrado en un complejo industrial custodiado por hombres armados y obligado a perpetrar estafas cibernéticas, bajo riesgo de ser torturado, violado o asesinado.

Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.