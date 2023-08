Japón comenzará el jueves a descargar en el océano Pacífico aguas residuales radiactivas tratadas de la dañada central nuclear Fukushima Daiichi. Lo hará doce años después del terremoto y tsunami que el 11 de marzo del 2011 mató a miles de personas e inutilizó la planta.

Existe preocupación entre quienes se oponen al vertido del agua usada para enfriar la central nuclear, pues hay un isótopo radiactivo llamado tritio que no ha podido ser eliminado.

Este miércoles Tokyo Electric Power (TEPCO), la empresa operadora de la central nuclear, explicó en un comunicado que transfirió cerca de 1 m3 de esta agua filtrada para quitarle las sustancias radiactivas, salvo el tritio, y que diluyó esta cantidad con 1.200 m3 de agua de mar.

Imagen del 21 de marzo de 2011 que muestra humo negro saliendo del reactor número tres en la planta de energía nuclear Fukushima Dai-ichi en Okuma, prefectura de Fukushima. (AFP). / HANDOUT

La concentración de tritio de esta muestra se medirá para confirmar que está por debajo del nivel previsto de radiactividad de 1.500 becquerelios (Bq) por litro, el máximo establecido para su vertido al océano Pacífico, añadió TEPCO.

Para atenuar aún más sus efectos, TEPCO está mezclando el agua contaminada con más agua limpia. Con ello busca reducir la concentración del tritio y bajarlo hasta niveles considerados saludables.

Según la operadora, el vertido tendrá unos 190 becquereles de tritio por litro, mientras que el límite establecido por la OMS para consumo de agua es de 10.000 becquereles por litro.

Cabe precisar que el terremoto y el tsunami del 2011 destruyeron los sistemas de refrigeración de la planta nuclear y provocaron el derretimiento de tres reactores. El agua de refrigeración altamente contaminada aplicada a los reactores dañados se filtró a los sótanos de los edificios y se mezcló con el agua subterránea.

La catástrofe de Fukushima del 2011. (AFP).

En estos más de 10 años, el agua contaminada se ha estado almacenando en tanques tras someterse a un exhaustivo procesamiento para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, pero los recipientes y el espacio de almacenamiento físico en las instalaciones está llegando a su límite, anotó la agencia EFE.

En esta nota explicamos cómo ha sido tratada el agua contaminada, qué es el tritio, si existen riesgos para la flora y fauna marinas y qué opina el OIEA:

¿Cómo se trató el agua contaminada?

TEPCO ha dicho que llevó adelante un proceso avanzado de tratamiento de las aguas de la central, denominado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), con el que se consiguió eliminar 62 de los 64 elementos radiactivos.

Este proceso no consiguió eliminar el tritio y el carbono-14. El más preocupante es el primero.

Ambos son formas radioactivas del hidrógeno y el carbono, respectivamente, y son difíciles de separar del agua.

BBC Mundo explicó que dichas sustancias están presentes en el entorno natural, el agua, e incluso en los humanos, ya que se forman en la atmósfera de la Tierra y pueden entrar en el ciclo del agua. Aunque emiten niveles bajos de radiación, pueden suponer un riesgo si se consumen en grandes cantidades.

Esta imagen de archivo tomada el 20 de enero de 2023 muestra los tanques de almacenamiento de agua contaminada en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. (Foto de Philip FONG / AFP). / PHILIP FONG

¿Puede el tritio afectar la flora y la fauna del mar?

La cadena CNN entrevistó a Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien confirmó que el tritio es muy difícil de separar del agua.

Agregó que tiene una vida media de 12 años, de tal modo que el tritio que se tenía en un principio ya prácticamente ha decaído a la mitad. “Ese es el tritio que poco a poco va a ir siendo liberado al mar”, sostuvo.

“Lo que importante es confirmar que todos los isótopos más pesados han sido eliminados”, indicó Herrera.

“El tritio simplemente se va a diluir con el agua del mar, lo que significaría que no hay riesgo para la salud. Lógicamente, esto es algo que se ha venido estudiando antes de poder tomar la decisión”, explicó.

Sobre el peligro para la flora y fauna del océano Pacífico, dijo que no sería tanto por la exposición directa al tritio sino por la ingestión, y que este se acumule en los peces y que eventualmente estos animales no puedan ser consumibles. “Pero de acuerdo con los estudios que se han hecho, no se tendría una cantidad de radiación que sea peligrosa y por eso se ha tomado la decisión de verter al mar”, precisó.

El terremoto y posterior tsunami

del 11 de marzo de 2011 en Fukushima dejó 15.899 muertos, 2.556 desaparecidos y unos 6.152 heridos.

Cómo será el proceso de vertido del agua

Japón prevé verter más de 1,3 millones de m3 de agua de la central de Fukushima en las próximas tres décadas.

El ejecutivo de TEPCO Junichi Matsumoto sostuvo que la liberación comenzará con el agua menos radiactiva para garantizar la seguridad. Después de que las muestras se analicen en la prueba final, el agua se transportará a través de una tubería negra y delgada a una zona costera donde se diluirá con cientos de veces su volumen de agua de mar.

El agua diluida ingresará a un túnel submarino y será liberada unos minutos después desde un punto a 1 kilómetro de la costa. La liberación será gradual y continuará durante las tres décadas antes mencionadas hasta que finalice el desmantelamiento de la planta.

La agencia AP explicó que la preparación final para la primera liberación comenzó el martes cuando se envió solo una tonelada de agua para diluir con 1.200 toneladas de agua de mar, y la mezcla se mantendría en la piscina principal durante dos días para el muestreo final. El jueves se enviará un lote de 460 toneladas de agua contaminada a la piscina de mezcla para su descarga real que de inicio al proceso.

TEPCO planea liberar 31.200 toneladas de agua tratada para fines de marzo del 2024, lo que vaciaría solo 10 tanques, de un total de 1.000. Más adelante se acelerará el ritmo.

El vertido del agua de Fukushima. (AFP).

Por qué se debe liberar agua y qué opina el OIEA

Japón y TEPCO necesitan dejar espacio para el desmantelamiento de la planta y evitar fugas accidentales de los tanques con agua radiactiva.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo en un informe que el plan, si se ejecuta según lo diseñado, tendrá un impacto insignificante en el medio ambiente y la salud humana.

El jefe de esta agencia de la ONU, Rafael Grossi, visitó la planta y dijo que estaba satisfecho con los preparativos.

El gobierno de Japón dice que la liberación de tritio en el mar es una práctica rutinaria de las plantas nucleares de todo el mundo y que la cantidad será varias veces menor que la de las plantas en China y Corea del Sur.