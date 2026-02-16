Kim Jong-un presenta casas para familias de soldados de Corea del Norte caídos ayudando a Rusia

Escuchar
El líder norcoreano Kim Jong-un, asistiendo a la ceremonia de apertura de la calle Saeppyol, un nuevo distrito de viviendas en el área de Hawasong de Pionyang, Corea del Norte, el 15 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KCNA)
Por Agencia AFP

El líder de Corea del Norte Kim Jong-un presentó un conjunto de casas recién construidas para las familias de soldados muertos al combatir por Rusia en la guerra contra Ucrania, informó el lunes la prensa estatal.

