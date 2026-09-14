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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dan la mano durante su reunión en el cosmódromo de Vostochny, en la región de Amur, el 13 de septiembre de 2023. (Foto de Vladimir SMIRNOV / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dan la mano durante su reunión en el cosmódromo de Vostochny, en la región de Amur, el 13 de septiembre de 2023. (Foto de Vladimir SMIRNOV / AFP).
/ VLADIMIR SMIRNOV
Por Agencia AFP

El líder norcoreano Kim Jong-un prometió “apoyo inalterable” para Rusia en una carta dirigida al presidente Vladimir Putin, al calificar la guerra contra Ucrania como “sagrada”, informaron el martes medios estatales.

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