El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin, China, el 1 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN)
Modi dice a Putin que establecimiento de la paz en Ucrania es un “ruego de toda la humanidad”
El primer ministro de la , , afirmó hoy que el establecimiento de la paz en es un “ruego de toda la humanidad”, al reunirse con el presidente ruso, , en los márgenes de la cumbre de la (OCS).

Saludamos los recientes esfuerzos para lograr la paz y confiamos en que todas las partes tendrán una postura constructiva al respecto”, dijo Modi, al referirse a la guerra de Ucrania, según las imágenes de la reunión emitidas por la televisión estatal rusa.

MIRA AQUÍ: Putin y Modi participan en una cumbre clave organizada por Xi en China

Insistió en que “es necesario buscar vías para poner fin cuanto antes al conflicto y establecer la paz”.

Este es, precisamente, el ruego de toda la humanidad”, resumió el jefe del Gobierno indio, que añadió que la India y Rusia intercambian periódicamente opiniones sobre el conflicto en Ucrania.

Al mismo tiempo, subrayó que incluso en las más difíciles circunstancias la India y Rusia “siempre avanzaron hombro con hombro”.

Nuestra estrecha cooperación es importante no solo para los pueblos de nuestros países, sino también para garantizar la paz global, la estabilidad y el bienestar”, dijo Modi, que añadió que en la India esperan con impaciencia a Putin para la 23ª cumbre bilateral que tendrá lugar en diciembre próximo.

