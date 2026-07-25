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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversa con el presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokaev, durante su asistencia al 22º Foro Rusia-Kazajstán de Cooperación Interregional en Omsk, el 25 de julio de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversa con el presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokaev, durante su asistencia al 22º Foro Rusia-Kazajstán de Cooperación Interregional en Omsk, el 25 de julio de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia AFP

El presidente de Kazajistán, Kasim Yomart Tokaev, dijo el sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que los combates en Ucrania debían “detenerse” y pidió una “congelación” del conflicto, en un comentario poco común dirigido frontalmente al líder ruso.

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