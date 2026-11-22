El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró en un comunicado “profundamente” decepcionado por el resultado de la Cumbre Climática COP31 que ha finalizado sin consenso sobre un resultado general.

“Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de las circunstancias que exige la crisis climática”, destacó el dirigente que se encuentra justo al final de su mandato.

Guterres señaló que pese a la falta de consenso en las mesas de negociación, “no hay ambigüedad en la ciencia”: “las temperaturas siguen batiendo récords. Los fenómenos climáticos extremos se intensifican. Las emisiones siguen siendo excesivamente altas. Y cada retraso dificulta y encarece nuestra tarea”.

Por eso, consideró que la conclusión principal de la COP31 es que el mundo debe hacer mucho más para afrontar la crisis climática, “y debe hacerlo ahora”.

Y en su opinión, acusó sin ambages a los culpables: “quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha por salvarlo. Los combustibles fósiles están impulsando la crisis climática”.

“Los poderosos intereses de los combustibles fósiles siguen imitando las tácticas de la industria tabacalera: distorsionar la ciencia, retrasar las políticas, bloquear las medidas y acumular enormes beneficios mientras la gente de todo el mundo paga las consecuencias”, apuntó.

En este reparto de responsabilidades del fracaso de la COP31, el secretario general de la ONU arremetió contra los combustibles fósiles y recordó el acuerdo de la COP28, celebrada en Dubai, donde todos los países acordaron abandonar su uso de forma justa y ordenada.

“Debemos aprovechar las hojas de ruta impulsadas por la Presidencia brasileña de la COP30 para la transición hacia fuentes de energía alternativas y la reversión de la deforestación y la degradación forestal”, añadió apelando también a la protección de quienes sufren la consecuencias del cambio climático.

“Los principales emisores deben liderar. Los países desarrollados deben aportar financiación. Y todos los países deben hacer su parte”, manifestó.

Por último, agradeció el trabajo a las delegaciones de la COP31, las presidencias turco-australianas y a la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) por su incansable labor.