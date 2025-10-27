Un helicóptero MH-60R Sea Hawk a bordo del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke Nitze (DDG 94), en ruta como parte del Abraham Lincoln Carrier Strike Group. (Madysson Anne Ritter / Oficina de Información de la Marina / AFP)
Un helicóptero MH-60R Sea Hawk a bordo del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke Nitze (DDG 94), en ruta como parte del Abraham Lincoln Carrier Strike Group. (Madysson Anne Ritter / Oficina de Información de la Marina / AFP)
/ MADYSSON ANNE RITTER
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Helicóptero y avión de la Marina de EE.UU. se estrellan en el Mar de China Meridional
Resumen de la noticia por IA
Helicóptero y avión de la Marina de EE.UU. se estrellan en el Mar de China Meridional

Helicóptero y avión de la Marina de EE.UU. se estrellan en el Mar de China Meridional

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Dos aviones de la Marina de se estrellaron en el en incidentes separados el domingo, informaron las autoridades, sin que se reportaran muertes.

El primer accidente involucró a un helicóptero MH-60R Sea Hawk, que “cayó en las aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz”, según un comunicado de la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Bombarderos B-1B de Estados Unidos sobrevuelan costa de Venezuela, según rastreador de vuelos

Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los tres tripulantes a bordo del helicóptero, continuó el comunicado.

Media hora después, de acuerdo con la Marina, un avión de combate Boeing F/A-18F Super Hornet se estrelló en el Mar de China Meridional, también “mientras realizaba operaciones de rutina” desde el USS Nimitz.

El comunicado indicó que ambos tripulantes a bordo se eyectaron de la aeronave y fueron rescatados.

Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable”, dijo la Marina. “La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, agregó.

Los accidentes ocurren mientras el presidente Donald Trump realiza su primera gira por Asia en el marco de su segundo mandato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se prepara para iniciar viajar por varios países asiáticos.

A principios de este año, dos aviones de guerra estadounidenses cayeron del portaaviones Harry S. Truman de la Marina mientras operaban en Medio Oriente.

VIDEO RECOMENDADO

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo 26 de octubre a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC