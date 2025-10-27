Helicóptero y avión de la Marina de EE.UU. se estrellan en el Mar de China Meridional

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional en incidentes separados el domingo, informaron las autoridades, sin que se reportaran muertes.

El primer accidente involucró a un helicóptero MH-60R Sea Hawk, que “cayó en las aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz”, según un comunicado de la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense.

Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los tres tripulantes a bordo del helicóptero, continuó el comunicado.

Media hora después, de acuerdo con la Marina, un avión de combate Boeing F/A-18F Super Hornet se estrelló en el Mar de China Meridional, también “mientras realizaba operaciones de rutina” desde el USS Nimitz.

El comunicado indicó que ambos tripulantes a bordo se eyectaron de la aeronave y fueron rescatados.

“Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable”, dijo la Marina. “La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, agregó.

Los accidentes ocurren mientras el presidente Donald Trump realiza su primera gira por Asia en el marco de su segundo mandato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se prepara para iniciar viajar por varios países asiáticos.

A principios de este año, dos aviones de guerra estadounidenses cayeron del portaaviones Harry S. Truman de la Marina mientras operaban en Medio Oriente.

