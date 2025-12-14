El partido prodemocracia más antiguo de Hong Kong anuncia su disolución

El partido prodemocracia más antiguo de Hong Kong, fundado en 1994, anunció este domingo su disolución tras su congreso anual.

“ Hemos anunciado oficialmente la disolución y el cese ” de la actividad del Partido Democrático, anunció su presidente, Lo Kin-hei, en una rueda de prensa.

“Como grupo, creo que podemos concluir que la actividad del Partido Democrático terminará hoy”, dijo Lo, presidente de esta formación que llegó a ser la fuerza de oposición más sólida de la ciudad.

El Partido Democrático se creó hacia el final del dominio colonial británico en Hong Kong, cuando los principales grupos liberales del territorio se fusionaron.

“Estamos profundamente agradecidos a todos los ciudadanos que han acompañado al Partido Democrático durante los últimos 30 años”, declaró su líder.

En los últimos años, el gobierno de Beijing ha endurecido su control sobre Hong Kong, en particular tras las masivas y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019.

Tras la imposición de una ley de seguridad nacional, la oposición quedó muy reducida y muchos activistas prodemocracia se encuentran encarcelados o en el extranjero.

