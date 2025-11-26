Incendio de gran escala en Hong Kong
Un enorme incendio arrasó el miércoles varios bloques en un complejo residencial de Hong Kong, causando la muerte de al menos 13 personas, informaron fuentes oficiales.
“El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente”, declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.
Un bombero de 37 años fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital, según el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.
Las inmensas llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, antes de extenderse.
