Incendio de gran escala en Hong Kong
  • Al menos trece personas murieron este miércoles en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong. Foto: Tommy WANG / AFP
  • "El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente”, declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos. Foto: Yan ZHAO / AFP
  • Entre las trece personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero, de acuerdo con el rotativo. Foto: Yan ZHAO / AFP
  • El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4. Foto: Yan ZHAO / AFP
  • El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. Foto: Peter PARKS / AFP
  • Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio. Foto: Peter PARKS / AFP
  • Más de 700 personas han sido trasladadas a centros comunitarios habilitados como refugios temporales. Foto: Peter PARKS / AFP
  • Los bomberos continúan luchando contra el fuego. Foto: Peter PARKS / AFP
  • Los bomberos continúan luchando contra el fuego, que supera ya las ocho horas de duración y afecta a cuatro bloques del vecindario. Foto: AFP
  • Las autoridades han indicado que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate. Foto: Tommy WANG / AFP
Agencia AFP
Agencia AFP

Un arrasó el miércoles varios bloques en un complejo residencial de , causando la muerte de al menos 13 personas, informaron fuentes oficiales.

“El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente”, declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un bombero de 37 años fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital, según el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Las inmensas llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, antes de extenderse.

