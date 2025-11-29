Una densa humareda y llamas se elevan mientras un gran incendio envuelve varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. (Foto de Yan ZHAO / AFP).
/ YAN ZHAO
Agencia EFE
Agencia EFE

Hong Kong localiza a 144 desaparecidos del incendio ilesos y mantiene 150 sin contactar
Hong Kong localiza a 144 desaparecidos del incendio ilesos y mantiene 150 sin contactar

Las autoridades de informaron este sábado de que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que .

El balance oficial de víctimas mortales continúa en 128 y las labores de identificación siguen en curso. El recuento provisional sitúa en 84 los fallecidos y en 37 los heridos entre las personas que en un principio se daban por desaparecidas.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a avisar a familiares y personas que han denunciado la desaparición para que participen en el proceso.

Aunque las autoridades no han ofrecido un desglose, las cifras difundidas desde el miércoles muestran que la lista inicial de desaparecidos, que rondaba los 200 casos, se amplió hasta acercarse ahora a los 300, en parte debido a denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

“Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, explicó Tsang en declaraciones recogidas por el South China Morning Post, y añadió que la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para avanzar en la identificación.

La gente deposita ofrendas florales en memoria de las víctimas del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, China, el 29 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/LEUNG MAN HEI
/ LEUNG MAN HEI

La actualización se produce en pleno luto oficial de tres días en la ciudad y mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y pruebas.

Las pesquisas preliminares apuntan a que materiales altamente inflamables empleados en la renovación facilitaron una propagación vertical del fuego, mientras que la investigación penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los siniestros más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.

Los bomberos de Hong Kong buscaban el jueves 27 de noviembre a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio que calcinó un complejo de rascacielos residenciales y causó más de medio centenar de muertos en su peor siniestro en décadas. (AFP)

