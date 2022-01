Perder para ganar es la consigna. El tigre, tercer animal del horóscopo chino que es recio cuando enfrenta a la adversidad, reinará en la Casa del Taisui, desde el 1 de febrero hasta el 21 de enero del 2023.

En la cultura china el tigre es considerado el rey de todos los animales, por las rayas negras sobre su testa que forman el caracter “Wang” vinculado a la realeza. En los cuentos y leyendas chinas, los amuletos de tigre protegen de todo mal, conteniendo los desastres y alejando las enfermedades. Los niños reciben gorros y zapatos con forma de cabeza de tigre para su protección, mientras que la garra del tigre -no solo funciona como pata de conejo- sino que trasmite el coraje de esta fiera y cura el susto. El tigre simboliza el poder, el valor y la fortuna.

Para Dong Yilin, tercera generación en su familia de maestros de Fengshui, el mundo necesita la cabeza y la garra del tigre para atravesar la pandemia. “En el Año del Tigre, la epidemia estará parcialmente controlada, pero será difícil detenerla”, sentencia.

Este ciclo se llama “Ren Yin” y está vinculado al agua (de lluvias y océanos) mientras que el tigre es “Yin Mu” y está representado por la madera (árboles grandes de montañas y bosques). El maestro explica que en esta combinación agua y madera, ambos son de la dualidad yang, lo cual impacta en el “Qi”, ese flujo de aire energético que toda criatura viviente necesita. “Continuará la propagación del virus, con una epidemia en constante cambio pero a menor escala. Es mejor tomar precauciones”, aconseja. Este exceso de agua también producirá fuertes precipitaciones, inundaciones y otros problemas en los océanos de las zonas norte, suroeste y oeste.

Dong Yilin, tercera generación en su familia de maestros de Fengshui. FOTO: PATRICIA CASTRO OBANDO.

“Cuando las cosas llegan a un extremo, solo pueden ir en la dirección opuesta”, enseña el I-Ching, antiguo libro de la sabiduría china. Pero a diferencia del Año del Buey, llamado Xin Chou, donde la combinación metal y tierra afectó directamente al sistema respiratorio que lo hizo propenso a infecciones en los pulmones, el Año del Tigre representa el “nacimiento y desarrollo” por la naturaleza del animal.

“Las personas finalmente se adaptarán a los cambios, el virus se comportará como una gripe, se reducirán los temores, habrá un giro positivo en varios aspectos”, sostiene. La transición de un buey yin a un tigre yang, fuerzas opuestas que se unen en armonía, se conoce como “huhushengwei” que significa “salir adelante con la fortaleza y la vitalidad de un tigre”.

La criatura más intrépida del zodiaco oriental encarna el espíritu para alcanzar el éxito e impulsar el progreso. Según Dong, “se producirán cambios en la forma de hacer negocios, giros inesperados en la política, transformaciones en las relaciones personales, y recuperación lenta pero constante de algunas industrias”.

Es un año marcado por “caiyun” o “suerte de la fortuna” que se puede aprovechar a través de un mejor desempeño en los estudios o el trabajo y la búsqueda continua de oportunidades. Este “salto del tigre” dotará a las personas de coraje frente a los desafíos con una combinación de entusiasmo, motivación y confianza en sí mismos. En términos generales el nivel de energía será mucho más alto que en el año anterior.

Los chinos en todo el país se preparan para sus festividades más importantes. Esta vez es el turno del tigre de agua. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Sin embargo, esta misma energía puede desatar en el tigre su feroz instinto de caza. “Como las personas están más decididas a alcanzar sus objetivos, se genera una mayor competencia que aumenta el carácter impulsivo y puede desencadenar conflictos”, advierte Dong.

Como parte de su naturaleza, el tigre también es agresivo, veloz e imprevisible. Pero son precisamente estos atributos que le permiten aterrorizar al enemigo y enfrentar los tres desastres: fuego, ladrones y fantasmas. En batallas históricas, la cabeza del tigre aparece pintada en los escudos de los soldados, y en los cementerios, están talladas en las tumbas y monumentos para ahuyentar a los espíritus malignos que atormentan a los muertos.

De acuerdo con los troncos celestiales y las ramas terrenales, el agua nutre a la madera y le permite crecer y desarrollarse, dos elementos compatibles que se benefician mutuamente y esta es la fortaleza del año. No obstante, la dualidad yang que ambos comparten representa el sol, lo masculino, la grandeza, la prosperidad y el exceso. Como no existe yin, las características duplicadas de yang perjudican la relación de la madera y el agua. Este desequilibrio es la debilidad del año que impactará en la serpiente, el adversario del tigre.

“Entre estos dos animales se produce “xiang hai” que significa “hacerse daño”. Las personas que nacieron en el año de la serpiente enfrentarán dificultades para conciliar con superiores y subordinados, peleas y obstáculos, además de problemas de dinero y salud, en los meses de mayo, agosto y septiembre”, detalla. Esto funciona para personas pero también para países. Por el año de fundación, el Perú es serpiente.

Las predicciones por cada signo del maestro Dong Yilin

1. RATA: Buena fortuna y oportunidades

Posición de suerte: 4

Año de fortuna y oportunidades pero condicionado. Siempre que la rata respete, obedezca y sea fiel a sus superiores será recompensada. Un reto para el roedor que se siente un líder por naturaleza. Una rata humilde tiene más espacio para aprender y ser valorada por su rendimiento y capacidad sobresaliente. Las oportunidades de negocio con amplio margen de desarrollo son favorables. Es un año propicio para encontrar la pareja ideal y empezar a construir un hogar. Marzo, junio y julio son los meses desfavorables que exigen a la rata mantener un perfil bajo, hablar menos y hacer más, mostrar compromiso y esfuerzo, ser amable y diligente, y otros desafíos para el animal que ocupó el primer lugar en la carrera de los doce animales del horóscopo chino. Recibirá la ayuda de un “guiren” o benefactor, si lo merece.

2. BUEY: Reconocimiento y limitaciones

Posición de suerte: 6

Después de atravesar un año de intensa carrera, el buey merece un respiro en el camino. Se ve favorecido por “Guan xing”, la estrella del oficial, que le abre paso para convertirse en funcionario de alto nivel y alcanzar reconocimiento de sus pares. Sin embargo, la otra cara de esta misma estrella trae consigo restricciones que pueden desencadenar conflictos. Debe canalizar su agresividad contenida antes que se desate la tormenta en el trabajo o los negocios. Es necesario mantener la calma en las situaciones de crisis que conlleva el nuevo cargo. Jamás actúe por impulso ante las oportunidades sino medite cada una de sus decisiones. Un antiguo “guiren” o benefactor regresa para mostrar su aprecio. Sea agradecido.

En todo Beijing ya se pueden ver adornos y decoraciones alusivas al tigre, el animal que reinará desde el 1 de febrero. EFE/EPA/WU HONG

3. TIGRE: Cautela y protección

Posición de suerte: 10

El animal más fiero del horóscopo chino pierde sus colmillos. Los depredadores rondarán al tigre que completa otro ciclo con su “benmingnian” o “año propio”. El peligro radica en que el tigre no reconoce que está desprovisto de todas sus armas cuando es desafiado. Debe pedir auxilio y buscar protección de otros animales como el caballo, el perro y el cerdo, un desafío para el tigre que ha sido coronado como el rey de las bestias. Atienda su carrera o sus negocios que hay oportunidades y beneficios, si es persistente y trabaja con empeño. La inestabilidad física y emocional puede producir caídas. Preste atención al hígado y la vista. Cuidado con la presencia de un tercero en su relación, evite el engaño o interferir en otras relaciones. Elija sus batallas.

4. CONEJO: Riqueza y popularidad

Posición de suerte: 5

Empieza con buena pata este año. El tigre y el conejo mantienen una buena relación. Debe aprovechar las oportunidades de negocio pero si descuida su trabajo puede sufrir pérdidas financieras. Es importante encontrar los socios adecuados y aliados confiables para cada proyecto que emprenda. Tiempo propicio para buscar la pareja ideal, siempre que no sea dragón, gallo o rata, o reforzar los lazos dentro de su familia. En la salud, preste atención al hígado, la vesícula biliar, la vista y el sistema nervioso. La riqueza y la popularidad pueden marear al conejo. Mejore la visión que tiene de la vida si no quiere perder todo lo acumulado. Recibirá la protección de un “guiren” o benefactor. Es momento de dar el salto.

5. DRAGÓN: Avanzar o retroceder

Posición de suerte: 7

Si un dragón no progresa, entonces retrocede. Es la batalla legendaria entre el tigre y el dragón. No tiene otro camino, si es egoísta u oportunista, abrirá el espacio para los problemas y las desgracias. En cambio, si es generoso y colaborador, podrá alzar vuelo. El tigre controla el viento, el dragón controla las nubes. Es un año fructífero aunque también lleno de muchas decepciones si permanece en tierra. Sea agradecido con sus benefactores del pasado. En la cooperación está su tabla de salvación. Preste atención especial al bazo, el estómago, los intestinos, la piel y el hígado, y a la salud de sus seres queridos. Hay cierta estabilidad en los negocios y las relaciones sociales. Pero tiene que tomar el control de su vida y grandes decisiones antes que acabe el año.

6. SERPIENTE: Obstáculos y peligros

Posición de suerte: 12

La serpiente es la gran enemiga del tigre a pesar de su tamaño. Al empezar el año, un giro brusco en la fortuna puede terminar en una posición desventajosa. No trabaje con el cerdo, evite conflictos con el mono y huya del tigre. Respecto al lugar de nacimiento, las tres direcciones de “castigo y lesión” son el sur, el noroeste y el noreste. Allí puede sufrir un accidente de tránsito, una intervención quirúrgica, o peor aún, recibir una pena de cárcel. Hay peligro de trampas y estafa en los negocios. Mucha atención a la salud de ancianos y niños, especialmente riñón, corazón, vista y extremidades. La única forma de atravesar el año es controlar el temperamento y buscar la protección de un caballo.

7. CABALLO: Buena fortuna y prosperidad

Posición de suerte: 1

El caballo recibe la ayuda incondicional del tigre para desarrollar su talento y mostrar sus habilidades. El tigre, el caballo y el perro forman un grupo llamado “sanheju” o triple conjunción. Como este año el tigre ocupa la Casa del Taisui, los otros dos animales permanecen bajo su influencia. Los estudios, la carrera, el trabajo y las relaciones personales del caballo están favorecidos con la buena fortuna. Hay oportunidades de promoción y aumento de sueldo para los funcionarios públicos, mientas que los empresarios pueden encarrilar sus negocios hacia la prosperidad. Es importante prestar atención al corazón, la vista, el hígado y especialmente la vesícula biliar. Toda la pradera es del caballo.

8. CABRA: Prudencia y pragmatismo

Posición de suerte: 9

Después de sufrir el paso del buey, ahora la cabra entra a las fauces del tigre. Esto significa que necesita ser muy prudente y analizar cada uno de sus movimientos para no resultar lastimada. Al principio atravesará algunas turbulencias hasta que pueda manejarse en este espacio tan reducido donde piensa que no es posible crecer y desarrollarse. La salud puede verse comprometida, especialmente el estómago y la piel, pero también, el hígado, la vesícula biliar, y el sistema nervioso. Para ganar esta batalla, la cabra necesita ser pragmática y equilibrada, además de resiliente. Lo que no sabe la cabra es que está desarrollando una nueva habilidad.

9. MONO: Giros y vueltas

Posición de suerte: 11

Según una leyenda china, cuando concluyó la carrera de los doce animales, el mono le dibujó al tigre las rayas que lo coronaban como el rey de la velocidad, a pesar de ocupar el tercer lugar de la competencia. Otro dicho chino señala que “cuando el tigre no está en casa, el mono es el rey”. Parece que al tigre todo esto no le gustó y se declaró su mayor enemigo. Entre ambos se produce “chong” o conflicto a causa de malentendidos. Por eso el mono tiene que escapar cuando el tigre ocupa la Casa del Taisui. Durante la huida, debe cuidar el hígado, la vesícula biliar, los pulmones, las vías respiratorias y el corazón. Es un tiempo inestable de giros y vueltas para el mono que pone en tela de juicio su buen humor y optimismo.

10. GALLO: Engaño y obstáculos

Posición de suerte: 8

El gallo tiene pocas oportunidades de cantar frente al tigre. Este año en particular corre el riesgo de ser incriminado o chantajeado por malos elementos, producto de un engaño o una traición. Preste atención a su relación con el conejo, el perro y otro gallo que son sus enemigos. Para librarse de estos peligros, el gallo tiene que cerrar el pico, atender sus propios asuntos y no involucrarse en disputas porque resultará perjudicado. En la familia, casados y comprometidos enfrentarán una gran prueba que puede superarse a través de la confianza mutua. Busque refugio en casa y proteja su tranquilidad. La salud de niños y ancianos está comprometida, sobre todo la vista, el hígado, la vesícula biliar, los pulmones y el estómago. A pesar de tantos inconvenientes, si está decidido a triunfar, el gallo no perderá una pluma.

11. PERRO: Beneficios y éxitos

Posición de suerte: 2

La protección del tigre permite que el perro se convierta en el guardián de la fortuna. Con excepción de abril, julio, septiembre y enero que son “meses rotos”. Cuando esto suceda, el perro debe mantener un perfil bajo y no hacer inversiones porque perderá dinero. El resto de tiempo puede aprovecharse para impulsar cualquier negocio, especialmente si trabaja con el caballo duplicará las ganancias a mitad del esfuerzo. Es necesario poner atención a la piel, el hígado y los intestinos de los ancianos. Para funcionarios públicos existen buenas perspectivas de ser promovidos o reelegidos, pero se requiere un compromiso genuino con el trabajo. El botín es del perro.

12. CERDO: Éxito y fortuna

Posición: 3

El cerdo recibe un gran regalo del tigre. Ambos animales mantienen la combinación “liuhe” o seis conjunciones que simboliza armonía y ayuda mutua. Pero ser amigo del tigre también implica cierto riesgo, por eso el cerdo debe conservar el equilibrio y utilizar su pragmatismo para asegurar la estabilidad en todos los ámbitos. En esto consiste la armonía, primera condición para recibir la protección y ayuda del tigre. Los funcionarios públicos alcanzarán mayores éxitos y ganancias inesperadas, como promociones y aumentos de sueldo. Los meses críticos son mayo, agosto y noviembre mientras que el resto de tiempo es propicio para las inversiones. Se aconseja poner mucha atención a la alimentación y cuidar el corazón y el riñón. El cerdo es el símbolo de la fortuna y la prosperidad.

