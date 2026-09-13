icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un camión perteneciente a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en llamas después de que combatientes hutíes le prendieran fuego durante una ofensiva en Yemen. (AFP).
Un camión perteneciente a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en llamas después de que combatientes hutíes le prendieran fuego durante una ofensiva en Yemen. (AFP).
/ -
Por Agencia AFP

Combatientes hutíes aliados de Irán anunciaron el domingo que utilizaron drones y misiles para atacar una base en el sur de Arabia Saudita, en medio de la reanudación de combates con las fuerzas gubernamentales de Yemen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.