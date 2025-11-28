Ocho detenidos por el incendio en Hong Kong, anuncia comisión anticorrupción

Ocho personas fueron detenidas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo residencial que se incendió en Hong Kong con saldo de al menos 128 muertos, indicó este viernes una comisión anticorrupción local.

La comisión indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad.

Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Tras arder durante más de 40 horas, el incendio quedó “prácticamente extinguido” el viernes por la mañana, informó el departamento de bomberos al anunciar el fin de sus operaciones de búsqueda de supervivientes.

El jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, informó en una rueda de prensa que solo 39 de las 128 víctimas fueron identificadas. Además, hay 79 heridos y más de cien desaparecidos.

Las autoridades investigan las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de bambú y de mallas protectoras de plástico que suelen envolver los edificios en reparación en la ciudad.

Investigación en marcha

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Los bomberos se preparan tras un gran incendio que arrasó varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 27 de noviembre de 2025. (Foto de Dale DE LA REY / AFP). / DALE DE LA REY

Los fuegos mortales eran antes una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los ha hecho mucho menos frecuentes.

La policía capturó a tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

El Departamento de Trabajo informó el viernes a la AFP que había realizado 16 inspecciones de las obras de mantenimiento en Wang Fuk Court desde julio de 2024, la más reciente el 20 de noviembre, y que emitió “advertencias por escrito”.

El gobierno anunció tras la emergencia que inspeccionaría de inmediato todas las urbanizaciones con obras importantes y que estudiará la sustitución de los andamios de bambú por metálicos.