icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiares de las víctimas de la estampida en el templo Durga Puja Pandal guardan luto frente al edificio de emergencias del Hospital y Facultad de Medicina de Calcuta en Kolkata el 16 de octubre de 2026. STRINGER / AFP
Familiares de las víctimas de la estampida en el templo Durga Puja Pandal guardan luto frente al edificio de emergencias del Hospital y Facultad de Medicina de Calcuta en Kolkata el 16 de octubre de 2026. STRINGER / AFP
Por Agencia AFP

Al menos 17 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el sábado en el este de India tras una estampida provocada probablemente por lluvias repentinas durante una celebración religiosa hindú, según información de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.