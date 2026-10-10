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Resumen

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Abhijeet Dipke, fundador y presidente del Cockroach Janta Party (CJP), habla durante una conferencia de prensa en Bombay, India, el 1 de octubre de 2026. (EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
Abhijeet Dipke, fundador y presidente del Cockroach Janta Party (CJP), habla durante una conferencia de prensa en Bombay, India, el 1 de octubre de 2026. (EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
/ DIVYAKANT SOLANKI
Por Agencia AFP

El líder del movimiento de las “Cucarachas”, punta de lanza de la revuelta estudiantil en India, fue detenido el sábado en Nueva Delhi antes de una manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, según su partido.

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