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Partidarios del Partido Janata de la Cucaracha (CJP) celebran la dimisión del Ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, en Jantar Mantar, Nueva Delhi, el 25 de julio de 2026, en medio de las protestas. (Sajjad HUSSAIN / AFP)
Partidarios del Partido Janata de la Cucaracha (CJP) celebran la dimisión del Ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, en Jantar Mantar, Nueva Delhi, el 25 de julio de 2026, en medio de las protestas. (Sajjad HUSSAIN / AFP)
/ SAJJAD HUSSAIN
Por Agencia EFE

El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió este sábado para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en el país.

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