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El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. Foto: EFE-EPA/FILE/RODRIGO ANTUNES
El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. Foto: EFE-EPA/FILE/RODRIGO ANTUNES
Por Agencia EFE

El Gobierno de la India rechazó este jueves una publicación compartida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recoge declaraciones de un presentador de pódcast en las que se califica al país asiático como un “infierno”.

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