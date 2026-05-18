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El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, observando a los elefantes en el campamento de elefantes de Nilgiri Theppakadu durante su visita a la Reserva de Tigres de Mudumalai, en el estado de Karnataka, el 9 de abril de 2023. (PIB / AFP)
El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, observando a los elefantes en el campamento de elefantes de Nilgiri Theppakadu durante su visita a la Reserva de Tigres de Mudumalai, en el estado de Karnataka, el 9 de abril de 2023. (PIB / AFP)
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Por Agencia EFE

Una turista falleció este lunes en un santuario de elefantes en el estado de Karnataka, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos de estos animales.

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