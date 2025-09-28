La escena de un accidente de estampida mortal en Karur, Tamil Nadu, India, el 28 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/RAGUL KRISHNAN)
La escena de un accidente de estampida mortal en Karur, Tamil Nadu, India, el 28 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/RAGUL KRISHNAN)
Tragedia en India: Estampida en un mitin político deja al menos 38 muertos y 150 heridos
Tragedia en India: Estampida en un mitin político deja al menos 38 muertos y 150 heridos

Tragedia en India: Estampida en un mitin político deja al menos 38 muertos y 150 heridos

Al menos 38 personas murieron, entre ellas 16 mujeres y ocho niños, y más de 150 resultaron heridas tras una estampida ocurrida el sábado por la noche durante un masivo mitin político en el sur de la , informaron este domingo fuentes oficiales.

La tragedia tuvo lugar en la localidad de Karur, en el estado de Tamil Nadu (sur), durante un acto de campaña del popular actor reconvertido en político Vijay.

Según las primeras investigaciones, el pánico se desató cuando un grupo de asistentes que se había subido a un árbol para ver mejor al político cayó sobre la multitud, provocando una reacción en cadena que derivó en la estampida mortal, indicó la policía en una declaración a los medios.

La escena de un accidente de estampida mortal en Karur, Tamil Nadu, India, el 28 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/RAGUL KRISHNAN)
La escena de un accidente de estampida mortal en Karur, Tamil Nadu, India, el 28 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/RAGUL KRISHNAN)

El gobierno de Tamil Nadu ha anunciado una compensación de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) para las familias de cada uno de los fallecidos y ha abierto una comisión para investigar las causas del suceso y depurar responsabilidades.

Poco después del suceso, Vijay, líder del recién formado partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), publicó un extenso comunicado en la red social X, para expresar su pesar por lo ocurrido.

Mi corazón y mi mente están abrumados por una profunda pesadumbre. En medio del inmenso dolor de perder a nuestros seres queridos, no tengo palabras para expresar el dolor que soporta mi corazón”, lamentó.

El acto de campaña se enmarca en la reciente y muy seguida entrada en política de Vijay, una de las mayores estrellas del cine tamil. Fuentes locales habían reportado en las últimas semanas un clima de tensión entre su nueva formación y el gobierno estatal por presuntas restricciones para organizar sus eventos públicos, que atraen a multitudes.

Las estampidas mortales son una tragedia recurrente en la India, a menudo vinculadas a la masiva afluencia de personas en eventos religiosos, festivales y, como en este caso, mítines políticos. La combinación de una enorme densidad de población, infraestructuras a menudo inadecuadas y una planificación de seguridad deficiente crea un entorno de alto riesgo.

Con frecuencia, el detonante es un incidente menor que genera una ola de pánico incontrolable en espacios confinados.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

