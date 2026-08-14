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Resumen

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Se observan casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. (Foto: SELO/AFP)
Se observan casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. (Foto: SELO/AFP)
Por Agencia AFP

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado el este de Indonesia provocó al menos dos muertos y obligó a millas de habitantes de las costas a evacuar ante una breve alerta de tsunami, informaron las autoridades.

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