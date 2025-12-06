Un niño reacciona junto a un elefante de Sumatra muerto, enterrado en el lodo, en una zona inundada en Meureudu, distrito de Pidie Jaya, provincia indonesia de Aceh, el 30 de noviembre de 2025. (Foto de CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP).
Un niño reacciona junto a un elefante de Sumatra muerto, enterrado en el lodo, en una zona inundada en Meureudu, distrito de Pidie Jaya, provincia indonesia de Aceh, el 30 de noviembre de 2025. (Foto de CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP).
El hambre acecha tras las inundaciones que dejaron más de 900 muertos en Indonesia
Las y deslizamientos de tierra dejaron más de 900 muertos en la isla indonesia de Sumatra, anunció este sábado la agencia nacional de gestión de catástrofes, y se teme que .

La catastrófica confluencia de dos ciclones tropicales y de la temporada monzónica causó la muerte de unas 1.800 personas en Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam.

PUEDES VER: Más de 700 fallecidos por las inundaciones en Indonesia, con más de 500 desaparecidos

De esas víctimas, 908 fallecieron en la turística isla indonesia de Sumatra, en el oeste de Indonesia, informó la agencia de gestión de catástrofes local el sábado, y más de 400 personas siguen desaparecidas.

La cifra, sin embargo, podría aumentar debido al hambre que acecha en las aldeas y las “zonas que siguen siendo inaccesibles en las regiones remotas de Aceh”, alertó Muzakir Manaf, gobernador de esa provincia “completamente destruida, de norte a sur, desde las carreteras hasta el mar”.

Una foto facilitada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) muestra a los rescatistas buscando víctimas de las inundaciones en Tapanuli Central, provincia de Sumatra Septentrional, Indonesia. (Foto: EFE)
Una foto facilitada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) muestra a los rescatistas buscando víctimas de las inundaciones en Tapanuli Central, provincia de Sumatra Septentrional, Indonesia. (Foto: EFE)

“Muchas personas necesitan productos de primera necesidad”, indicó a la prensa. “La gente no muere por las inundaciones, sino por el hambre”, alertó.

Según el servicio meteorológico indonesio, las lluvias podrían volver este sábado a Aceh y Sumatra, donde el agua y el barro han sepultado las viviendas de muchos pobladores.

