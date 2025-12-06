El hambre acecha tras las inundaciones que dejaron más de 900 muertos en Indonesia

Las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron más de 900 muertos en la isla indonesia de Sumatra, anunció este sábado la agencia nacional de gestión de catástrofes, y se teme que el balance empeore debido a la escasez de alimentos.

La catastrófica confluencia de dos ciclones tropicales y de la temporada monzónica causó la muerte de unas 1.800 personas en Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam.

De esas víctimas, 908 fallecieron en la turística isla indonesia de Sumatra, en el oeste de Indonesia, informó la agencia de gestión de catástrofes local el sábado, y más de 400 personas siguen desaparecidas.

La cifra, sin embargo, podría aumentar debido al hambre que acecha en las aldeas y las “zonas que siguen siendo inaccesibles en las regiones remotas de Aceh”, alertó Muzakir Manaf, gobernador de esa provincia “completamente destruida, de norte a sur, desde las carreteras hasta el mar”.

Una foto facilitada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) muestra a los rescatistas buscando víctimas de las inundaciones en Tapanuli Central, provincia de Sumatra Septentrional, Indonesia. (Foto: EFE)

“Muchas personas necesitan productos de primera necesidad”, indicó a la prensa. “La gente no muere por las inundaciones, sino por el hambre”, alertó.

Según el servicio meteorológico indonesio, las lluvias podrían volver este sábado a Aceh y Sumatra, donde el agua y el barro han sepultado las viviendas de muchos pobladores.