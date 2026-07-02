00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer de Aceh reacciona a los azotes durante un castigo público por violar la ley islámica en Indonesia, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK).
Una mujer de Aceh reacciona a los azotes durante un castigo público por violar la ley islámica en Indonesia, el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK).
/ HOTLI SIMANJUNTAK
Por Agencia EFE

Una joven pareja de la provincia de Aceh, la única jurisdicción de Indonesia donde se aplica la ‘sharia’ o ley islámica, fue condenada este jueves a recibir varios latigazos en público por violar la normativa al besarse sin estar casados en un video en TikTok.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.