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Resumen

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Un hombre llena un tanque de almacenamiento de agua desde un camión cisterna en Kavling Bakau Serip, mientras los residentes locales de las áreas cercanas enfrentan interrupciones en el suministro de agua potable, exacerbadas por la alta demanda de consumo de agua del creciente centro de datos de inteligencia artificial (IA) en Nongsa Digital Park en Batam, Islas Riau, el 3 de noviembre de 2026. Foto: ANDARU / AFP
Un hombre llena un tanque de almacenamiento de agua desde un camión cisterna en Kavling Bakau Serip, mientras los residentes locales de las áreas cercanas enfrentan interrupciones en el suministro de agua potable, exacerbadas por la alta demanda de consumo de agua del creciente centro de datos de inteligencia artificial (IA) en Nongsa Digital Park en Batam, Islas Riau, el 3 de noviembre de 2026. Foto: ANDARU / AFP
/ ANDARU
Por Agencia AFP

Expuestos a una larga sequía y sin apenas agua para cocinar o bañarse, los habitantes de la isla Indonesia de Batam protestan contra la proliferación de centros de datos que alimentan el crecimiento de la inteligencia artificial.

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