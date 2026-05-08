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Fotografía muestra a rescatistas ayudando a excursionistas durante su evacuación tras la erupción del volcán Mouth Dukono en Halmahera del Norte, Indonesia, el 8 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/BASARNAS
Fotografía muestra a rescatistas ayudando a excursionistas durante su evacuación tras la erupción del volcán Mouth Dukono en Halmahera del Norte, Indonesia, el 8 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/BASARNAS
Por Agencia EFE

Tres senderistas han muerto este viernes en Indonesia y otros 17 fueron rescatados tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, confirmaron a EFE las autoridades locales.

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