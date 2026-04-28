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Trabajadores permanecen sentados en el lugar de una colisión ferroviaria mientras los rescatistas trabajan para salvar a cinco sobrevivientes atrapados dentro de un vagón en Bekasi, Indonesia, el 28 de abril de 2026 (Foto de Yasuyoshi Chiba / AFP).
Trabajadores permanecen sentados en el lugar de una colisión ferroviaria mientras los rescatistas trabajan para salvar a cinco sobrevivientes atrapados dentro de un vagón en Bekasi, Indonesia, el 28 de abril de 2026 (Foto de Yasuyoshi Chiba / AFP).
/ YASUYOSHI CHIBA
Por Agencia EFE

Las quince víctimas mortales tras la colisión entre dos trenes ocurrida anoche en Indonesia son todas mujeres, pues viajaban en un vagón reservado para ellas -el último y más afectado por el impacto-, una medida contra el acoso implantada en el país hace más de una década.

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