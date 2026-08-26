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Resumen

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Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

Al menos 27 puentes fueron destruidos y una central hidroeléctrica sufrió graves daños este miércoles en Nepal después de que una inundación repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), en un desastre que deja hasta el momento al menos 16 muertos y casi 400 desaparecidos.

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