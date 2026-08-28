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Resumen

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Miembros del Ejército de Nepal preparan material de socorro para su envío en el helipuerto del Centro de Operaciones del Ejército en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Miembros del Ejército de Nepal preparan material de socorro para su envío en el helipuerto del Centro de Operaciones del Ejército en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Al menos 90 estadounidenses permanecen desaparecidos tras la violenta riada que golpeó Nepal el miércoles y que ha dejado más de 500 muertos y 1.900 personas en paradero desconocido, informó este viernes el Gobierno de Estados Unidos.

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