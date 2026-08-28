Al menos 90 estadounidenses permanecen desaparecidos tras la violenta riada que golpeó Nepal el miércoles y que ha dejado más de 500 muertos y 1.900 personas en paradero desconocido, informó este viernes el Gobierno de Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó en una entrevista con Fox News que se activó un plan de asistencia de emergencia en las embajadas estadounidenses en Katmandú y Pekín, que trabajan las 24 horas para ayudar a los ciudadanos afectados.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad y protección de los estadounidenses”, señaló Pigott, quien subrayó que, por el momento, no hay información sobre ningún ciudadano estadounidense fallecido.

Tras la riada, la Administración de Donald Trump activó una ayuda humanitaria de 500.000 dólares para Nepal, que incluye camiones con alimentos ya en camino.

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP). / PRABIN RANABHAT

El Gobierno nepalí informó este viernes de que el número de cadáveres recuperados tras la riada ascendió a 553, mientras que el de desaparecidos se sitúa en 1.924.

También detalló que hay 644 extranjeros desaparecidos, entre ellos 65 estadounidenses, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

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