Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet causando al menos 19 muertos.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

“Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibidos de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas”, señaló la Oficina de Turismo.

Nepal 🇳🇵



Más Images del momento que el alud de lodo arrasó con todo en el paso fronterizo de Jilong, Tíbet. pic.twitter.com/a3xiO87OsS — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) August 26, 2026

🇳🇵 كارثة في نيبال..🚨

سيل مخيف 😧

مشاهد توثق لحظة اجتياح سيول جارفة هائلة الأسواق والتجمعات السكنية ومشروعات الطاقة الكهرومائية على امتداد نهر «بهوتي كوشي» بمقاطعة راسوا، اليوم.



السلطات أطلقت تحذيرًا عاجلًا للسكان على طول مجرى النهر بالتوجه فورًا إلى المناطق المرتفعة.#Nepal |… pic.twitter.com/jV6q34zANf — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 26, 2026

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP). / PRABIN RANABHAT

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejan”.