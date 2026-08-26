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Resumen

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Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia AFP

Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet causando al menos 19 muertos.

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