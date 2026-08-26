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Una anciana fue rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Una anciana fue rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, hizo este miércoles un llamamiento urgente a las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la sociedad civil para volcar todos los medios disponibles en las labores de rescate, tras la riada que golpeó el norte del país.

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