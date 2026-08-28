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Resumen

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Personas reaccionan durante una operación de rescate realizada por un helicóptero del Ejército de Nepal tras las inundaciones repentinas, en la aldea de Hatigauda, ​​distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Personas reaccionan durante una operación de rescate realizada por un helicóptero del Ejército de Nepal tras las inundaciones repentinas, en la aldea de Hatigauda, ​​distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Las estimaciones iniciales sobre el impacto de la gigantesca riada ocurrida en Nepal indican que unas 93.000 personas pueden haber resultado afectadas, aunque las organizaciones de ayuda todavía no han llegado a ciertas áreas inundadas por lo que esa cifra podría aumentar, dijo este viernes la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

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