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Resumen

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Un helicóptero aterriza con aldeanos heridos tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Un helicóptero aterriza con aldeanos heridos tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

El Gobierno de la India envió de urgencia diez toneladas de material de ayuda humanitaria y suministros médicos para Nepal tras la devastadora riada en el norte del país, en la que se contabilizan hasta ahora más de 170 ciudadanos de origen indio en la lista de desaparecidos.

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