Naufraga un ferry en el río Tigris y deja al menos 71 muertos en Irak

Bagdad. Un ferry abarrotado de personas que celebraban el año nuevo kurdo se hundió en el río Tigris cerca de Mosul en Irak, matando al menos a 71 personas, informaron autoridades el jueves.

El general de división Saad Maan, portavoz del Ministerio del Interior, dijo que además de los decesos fueron rescatadas 55 personas, entre ellas 19 niños.

El jefe de la Defensa Civil en la provincia de Nínive, coronel Hussam Khalil, dijo a The Associated Press que muchos de los muertos eran mujeres y niños, y que las operaciones de búsqueda estaban en marcha. Explicó que el desastre se debió a una falla técnica y que no había muchos barcos en los alrededores que pudieran ayudar a los náufragos.

Las aguas del río estaban crecidas debido a una temporada de lluvias que fue más densa de lo normal.



Nowruz, la festividad del año nuevo persa, data de 1700 a.C. e incorpora tradiciones zoroastras. Se celebra en las tierras que otrora integraron el Imperio Persa, desde el Medio Oriente hasta el Asia Central.

Fuente: AP