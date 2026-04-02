China aseguró este jueves que los ataques “ilegales” de Estados Unidos e Israel contra Irán son la “causa primigenia” del bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump instara a los países afectados a tomar el control de esta vía marítima clave.
“La causa primigenia de las interrupciones en la navegación por el estrecho de Ormuz son las operaciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán”, aseguró la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, al ser preguntada en una rueda de prensa sobre los comentarios del mandatario estadounidense.
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Trump dijo el miércoles en una alocución que los países que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz “deben ocuparse de ese paso” y los instó a “simplemente tomarlo, protegerlo y usarlo para ustedes mismos”.
Mao advirtió que los “medios militares” no son la solución al conflicto en Oriente Medio. Subrayó que la escalada “no sirve a los intereses de ninguna de las partes”.
Instó a los actores implicados a “detener de inmediato las operaciones militares” y a iniciar negociaciones “lo antes posible” para evitar un mayor impacto sobre la economía global y la seguridad energética.
En relación con el estrecho de Ormuz, la vocera sostuvo que “solo mediante un alto el fuego y el fin del conflicto” puede garantizarse la seguridad de las rutas marítimas, y añadió que la causa de las disrupciones en la navegación se encuentra en las “acciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán”.
Las declaraciones se producen después de que Trump afirmara que Estados Unidos continuará atacando a Irán “con mucha fuerza” durante las próximas dos o tres semanas y amenazara con golpear infraestructuras energéticas si Teherán no accede a negociar.
El conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado un impacto creciente en los mercados energéticos y en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y alrededor de un tercio del gas natural licuado, además de cerca del 45 % de las importaciones energéticas de China.