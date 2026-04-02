China aseguró este jueves que los ataques “ilegales” de Estados Unidos e Israel contra Irán son la “causa primigenia” del bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump instara a los países afectados a tomar el control de esta vía marítima clave.

“La causa primigenia de las interrupciones en la navegación por el estrecho de Ormuz son las operaciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán”, aseguró la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, al ser preguntada en una rueda de prensa sobre los comentarios del mandatario estadounidense.

Trump dijo el miércoles en una alocución que los países que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz “deben ocuparse de ese paso” y los instó a “simplemente tomarlo, protegerlo y usarlo para ustedes mismos”.

Mao advirtió que los “medios militares” no son la solución al conflicto en Oriente Medio. Subrayó que la escalada “no sirve a los intereses de ninguna de las partes”.

Instó a los actores implicados a “detener de inmediato las operaciones militares” y a iniciar negociaciones “lo antes posible” para evitar un mayor impacto sobre la economía global y la seguridad energética.

En relación con el estrecho de Ormuz, la vocera sostuvo que “solo mediante un alto el fuego y el fin del conflicto” puede garantizarse la seguridad de las rutas marítimas, y añadió que la causa de las disrupciones en la navegación se encuentra en las “acciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán”.

Las declaraciones se producen después de que Trump afirmara que Estados Unidos continuará atacando a Irán “con mucha fuerza” durante las próximas dos o tres semanas y amenazara con golpear infraestructuras energéticas si Teherán no accede a negociar.

El conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado un impacto creciente en los mercados energéticos y en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y alrededor de un tercio del gas natural licuado, además de cerca del 45 % de las importaciones energéticas de China.