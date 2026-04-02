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La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, asiste a una conferencia de prensa el 15 de enero de 2024. (Foto de Pedro Pardo / AFP).
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, asiste a una conferencia de prensa el 15 de enero de 2024. (Foto de Pedro Pardo / AFP).
/ PEDRO PARDO
Por Agencia AFP, Agencia EFE

China aseguró este jueves que los ataques “ilegales” de Estados Unidos e Israel contra Irán son la “causa primigenia” del bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente Donald Trump instara a los países afectados a tomar el control de esta vía marítima clave.

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