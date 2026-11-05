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Resumen

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El 4 de noviembre de 2026, iraníes queman una valla con imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, entre otros. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
El 4 de noviembre de 2026, iraníes queman una valla con imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, entre otros. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Un enorme cartel que mostró, entre otros, al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue incendiado en Teherán, tras la contundente derrota del mandatario estadounidense en las elecciones de medio mandato, constató un periodista de la AFP.

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