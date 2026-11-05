Un enorme cartel que mostró, entre otros, al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue incendiado en Teherán, tras la contundente derrota del mandatario estadounidense en las elecciones de medio mandato, constató un periodista de la AFP.

Fotografías de la AFP muestran cómo un gran cartel comienza a ordenar. En él también aparecen el vicepresidente estadounidense JD Vance y el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

Mientras el cartel arde, varios iraníes inmortalizan el momento con sus teléfonos móviles o se toman selfies frente a las llamas.

Un video de la televisión estatal iraní también muestra al cartel consumiendo entre las llamas ya una multitud agitando banderas.

Los iraníes incendiaron una enorme valla publicitaria antiestadounidense e israelí con imágenes del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el vicepresidente estadounidense JD Vance (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Miles de iraníes se habían congregado más temprano el miércoles frente a la antigua embajada estadounidense en Teherán, donde fueron quemadas banderas de Estados Unidos e Israel y se escucharon los habituales cánticos de “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel”.

Donald Trump demostró el miércoles que era “en gran parte cierta” que la guerra librada junto con Israel contra Irán había provocado su debacle electoral, debido a su impacto en los precios del petróleo, entre otras consecuencias.