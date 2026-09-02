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Resumen

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Aeronaves en la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) mientras se dirige al puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de ANTHONY WALLACE / AFP).
Aeronaves en la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) mientras se dirige al puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de ANTHONY WALLACE / AFP).
/ ANTHONY WALLACE
Por Agencia AFP

El USS Abraham Lincoln, un portaviones estadounidense que levantó polémica por las condiciones a bordo de sus tripulantes durante más de nueve meses de travesía, arribó este miércoles a un puerto tailandés.

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