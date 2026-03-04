Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo difundida por el Ministerio de Defensa de Irán muestra a la fragata IRIS Dena (75) durante el ejercicio naval “Maritime Security Belt 2024” junto a Rusia y China en el Golfo de Omán. Foto: Ejército iraní / AFP
Imagen de archivo difundida por el Ministerio de Defensa de Irán muestra a la fragata IRIS Dena (75) durante el ejercicio naval “Maritime Security Belt 2024” junto a Rusia y China en el Golfo de Omán. Foto: Ejército iraní / AFP
/ -
Por Agencia EFE

La Armada de Sri Lanka confirmó este miércoles que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento frente a las costas del país del buque de la Armada iraní IRIS Dena, en el que viajaban unas 180 personas, sin precisar por el momento el número exacto de fallecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.