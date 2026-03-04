Resumen

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de un buque de guerra que fue hundido este miércoles por un submarino de Estados Unidos frente a las costas del país, en el océano Índico, informaron fuentes policiales y de Defensa.

